14-летнюю школьницу из Сосьвы обвинили в надругательстве над своим 12-летним братом

В Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. "Насильственные действия сексуального характера", фигурантом в которых стала 14-летняя школьница из п. Сосьва.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девочка надругалась над своим 12-летним братом, записала это на видео и выложила на свою страницу во "ВКонтакте". Именно там видео и обнаружила инспектор по делам несовершеннолетних.

В СКР по Свердловской области Накануне.RU ответили, что ситуацию не комментируют.

Сейчас запись является уликой. При этом, как поясняет источник, дети из благополучной семьи и на учете не состоят.