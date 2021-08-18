18 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
карта, бесконтактная оплата (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге таксист похитил почти 150 тысяч с карты клиента

В Екатеринбурге задержали таксиста, подозреваемого в хищении денег с карты клиента.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в дежурную часть отдела полиции №12 обратился 46-летний менеджер одной из юридических фирм. Мужчина рассказал, что потерял свою банковскую карту и с нее пропали 143 тысячи рублей. По его словам, после поездки на такси ему на телефон стали приходить SMS-оповещения о снятии денег со счета.

Полицейские выяснили, что уралец, доехав на такси до дома, расплатился и вышел, оставив в салоне кошелек с документами и картой. При этом, по словам потерпевшего, в кошельке лежали данные с PIN-кодом карты. Установить подозреваемого сыщикам не составило большого труда: им оказался таксист, ранее судимый за кражу и грабеж.

Когда водителя задержали, он полностью сознался в содеянном и пояснил, что обнаружил забытый кошелек и карту в салоне авто. Затем, воспользовавшись находкой и паролем, снял с банкомата все имеющиеся на карте деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Теперь таксисту грозит до шести лет лишения свободы. До суда водитель отпущен на подписку о невыезде.

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Теги: таксист, деньги, карта, полиция, Екатеринбург



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