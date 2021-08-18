18 Августа 2021
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Владимир Путин, Сергей Шойгу, обед (2021) | Фото: Пресс-служба Кремля

Шойгу: "Человечество семимильными шагами идет к собственной погибели"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу оказался сторонником модного сейчас движения за осознанное потребление. Глава Российского географического общества полагает, что человечество может погибнуть от своего "безудержного стремления к потреблению".

"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению", - заявил Шойгу в интервью журналу "Вокруг света".

Он привел в пример охтников: "Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства".

Напомним, что в последние недели министр развил бурную медиа-активность, он уже предложил построить в Сибири до пяти крупных научно-промышленных центров с переносом в один из них столицы России, дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали, пообещал подумать о предоставлении российским вузам заданий на рабочие специальности и даже оценил ситуацию в Афганистане с исторической точки зрения. Таким образом, как выяснилось, министр может ответить на любой вопрос внутренней и внешней политики, и это уже породило предположения о том, что Шойгу готовят к "повышению".

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Теги: сергей шойгу, потребление, человечество



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