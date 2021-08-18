Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции Нангархар

Члены радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана.

Это произошло в провинции Нангархар, рассказал РИА Новости источник среди местных жителей. Есть жертвы и пострадавшие.

Ранее представитель движения "Талибан" заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы.

17 августа политическое руководство "Талибана" дало первую пресс-конференцию после перехода под его контроль всей территории Афганистана. Талибы заверили граждан в безопасности.