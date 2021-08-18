КПРФ потребовала проверить иностранные активы кандидата в депутаты от "ЕР" Марии Бутиной

КПРФ направила в Центральную избирательную комиссию России требование проверки иностранных активов у кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" Марии Бутиной.

По закону кандидат в депутаты Госдумы не может иметь иностранных счетов и активов. У Бутиной же, согласно опубликованным на сайте ЦИКа сведениям, есть облигации и акции 34 иностранных эмитентов. Также девушка получала денежное вознаграждение от гражданина США и генерального директора компании, торгующей криптовалютой, Backlog.Com.Inc Бирна Патрика, сотрудничающего с Федеральным бюро расследования США, пишет "Коммерсант".

Источник издания в Центризбиркоме соглашается, что у Бутиной были иностранные активы, но на момент подачи документов на регистрацию кандидатом она, якобы, прекратила владение ими.

Ранее Верховный суд РФ согласился с позицией прокуратуры и ЦИКа об отстранении от выборов Павла Грудинина, кандидата от КПРФ, который, якобы, не прекратил владение иностранным активом на момент регистрации.