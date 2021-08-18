Подрядчики не успевают сдать мост на Кольцовском тракте к 1 сентября

Ремонтные работы на развязке Луганской — Объездной в Екатеринбурге затягиваются на неопределенный срок. Об этом в ходе объезда заявил глава города Алексей Орлов.

По его словам, дорожники не успеют сдать объект к 1 сентября, однако это не критично, поскольку по контракту работы предполагаются до 20 октября. Градоначальник также отметил, что, несмотря на трудности, проезд все равно откроют на месяц раньше.

Напомним, в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого сегодня там образовались гигантские пробки. Позже в ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев. Ему строители и пообещали закончить работы к началу сентября.