18 Августа 2021
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Подрядчики не успевают сдать мост на Кольцовском тракте к 1 сентября

Ремонтные работы на развязке Луганской — Объездной в Екатеринбурге затягиваются на неопределенный срок. Об этом в ходе объезда заявил глава города Алексей Орлов.

По его словам, дорожники не успеют сдать объект к 1 сентября, однако это не критично, поскольку по контракту работы предполагаются до 20 октября. Градоначальник также отметил, что, несмотря на трудности, проезд все равно откроют на месяц раньше.

Напомним, в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого сегодня там образовались гигантские пробки. Позже в ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев. Ему строители и пообещали закончить работы к началу сентября.

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Теги: Кольцовский тракт, Орлов, работы, Екатеринбург



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