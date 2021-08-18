Экипажу американского транспортника, с которого падали афганцы, потребовалась помощь психологов и священников – NYT

Члены экипажа американского военного транспортника C-17, эвакуировавшие из Кабула беженцев, сильно переживали из-за смерти нескольких человек, пытавшихся улететь на шасси и обтекателях. После возвращения на базу им потребовалась помощь психологов и священников, пишет New York Times.

Официальный представитель ВВС США не сообщил, сколько именно человек погибло, но заявил, что расследуется "гибель мирных жителей". Также сообщалось, что в отсеке шасси после приземления самолета были обнаружены останки по крайней мере одного человека.

В сети появлялись страшные кадры: часть людей упала с огромной высоты, когда шасси были убраны и обтекатели буквально стряхнули несчастных вниз. Сообщалось, что кто-то из пытавшихся улететь привязался к самолету, но, скорее всего, его просто защемило обтекателем. В итоге появилась не менее шокирующая съемка с телом человека за бортом летящего самолета, которое трепалось на скорости около 900 км/ч как тряпичная кукла.