18 Августа 2021
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Общество За рубежом
Афганские беженцы покидают Кабул на американском транспортном C-17 Globemaster. (2021) | Фото: Defense One

Экипажу американского транспортника, с которого падали афганцы, потребовалась помощь психологов и священников – NYT

Члены экипажа американского военного транспортника C-17, эвакуировавшие из Кабула беженцев, сильно переживали из-за смерти нескольких человек, пытавшихся улететь на шасси и обтекателях. После возвращения на базу им потребовалась помощь психологов и священников, пишет New York Times.

Официальный представитель ВВС США не сообщил, сколько именно человек погибло, но заявил, что расследуется "гибель мирных жителей". Также сообщалось, что в отсеке шасси после приземления самолета были обнаружены останки по крайней мере одного человека.

В сети появлялись страшные кадры: часть людей упала с огромной высоты, когда шасси были убраны и обтекатели буквально стряхнули несчастных вниз. Сообщалось, что кто-то из пытавшихся улететь привязался к самолету, но, скорее всего, его просто защемило обтекателем. В итоге появилась не менее шокирующая съемка с телом человека за бортом летящего самолета, которое трепалось на скорости около 900 км/ч как тряпичная кукла.

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Теги: психологическая травма, c-17, сша, кабул, эвакуация



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