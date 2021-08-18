Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре

Полиция поймала четвертого из пяти участников побега из ИВС в Истре.

Александр Бутнару задержан в Новгородской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на СКР.

На свободе остается Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова. МВД России объявило награду в размере 1 млн руб. за информацию, которая поможет поймать его.

Ранее в подмосковном Подольске полиции и ФСБ удалось задержать двоих из пяти сбежавших. Поймать беглецов помогли местные жители: они узнали сбежавших по ориентировкам и сообщили в полицию. Третий из пяти сбежавших из ИВС сам сдался полицейским.

Пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой (откуда она взялась – сейчас выясняют следователи). По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.