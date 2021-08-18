В Екатеринбурге при ремонте дома на Ясной погиб рабочий

Следователи Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего при проведении ремонтных работ на ул. Ясная.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, инцидент произошел 16 августа. По версии следствия, в результате нарушения требований по охране труда и техники безопасности, на рабочего 1985 г.р. упала железобетонная плита. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, от полученных травм мужчина скончался тем же вечером в стенах больницы.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, анализируется интересующая следствие документация о проводившихся работах и соблюдении требований по охране труда и техники безопасности.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до четырех лет лишения свободы.