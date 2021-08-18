Заболеваемость ковидом в Свердловской области медленно пошла на спад

В Свердловской области второй день снижается число выявленных за сутки новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 516 новых случаев заболевания. По данному показателю регион занимает пятое место по стране - после Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Нижегородской областей.

Во вторник в Свердловской области было 522 новых случая ковида. А в понедельник был зафиксирован антирекорд по суточной заболеваемости с начала пандемии - 529 случаев. Таким образом, насколько можно судить, число заболевших медленно снижается.

Чего, увы, не скажешь о смертности. Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперштабе, за минувшие сутки скончались 29 заболевших коронавирусом жителей региона. Всего, по официальным данным, с начала пандемии болезнь унесла жизни 4 тыс. 785 уральцев.

В оперативном штабе также уточнили, что на сегодняшний день от коронавируса привиты 1 млн 4 тыс. 603 свердловчанина, завершили вакцинацию 828,5 тысячи человек. Глава региона Евгений Куйвашев поручил уделить приоритетное внимание вакцинации педагогов и всех сотрудников образовательных учреждений до начала учебного года, а также пожилых уральцев.

Напомним, новый учебный год в Екатеринбурге и городах области начнется в очном формате.