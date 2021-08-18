Около 100 жителей Воронежской области выбрали компенсацию как способ переселиться из ветхого жилья

Около сотни жителей Воронежской области получили денежную компенсацию, которая позволит им переехать из аварийного жилья. Такая выплата - один из способов реализации программы переселения из ветхих и аварийных домов в регионе, наряду с приобретением квартир во вторичном фонде и возведением новостроек для переселенцев, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

К получению компенсации прибегают, например, в случае, если в городе или поселке нет подходящих домов для переселения из ветхого жилья, не планируется или нет возможности для возведения новостроек по программе переселения. Выплатами воспользовались жители Бутурлиновского, Кантемировского, Острогожского, Таловского, Эртильского районов, а также столицы региона.

Сейчас расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года - почти 1,5 тыс. человек улучшат свои жилищные условия до конца 2022 года. Из бюджетов всех уровней на эти цели заложено 922,7 млн руб.

Благодаря выплате компенсаций, вопрос с расселением ветхого жилья полностью закрыт в Острогожске, где семь семей получили 8,2 млн руб, и населенных пунктах Красноармейский и Таловая: 14 семей из этих поселков получили 6 млн руб. и готовятся праздновать новоселье.

На очереди Бутурлиновский район, где прямо сейчас 14 семей оформляют компенсации на общую сумму 16,5 млн руб. Когда расселение этого дома будет завершено, в районе также не останется аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

"Новое жилье, возводимое по программе переселения, должно быть не только комфортным, но и энергоэффективным. До конца 2022 года предстоит обеспечить достойным жильем почти 1 485 жителей нашего региона. Из федерального, областного и местных бюджетов на эти цели направляется 922,7 млн рублей. Конечно, выплата компенсаций — быстрейший способ переселения. Воронежская область обязуется досрочно, до 31 декабря 2022 года, завершить программу переселения воронежцев из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года", — отмечает глава региона Александр Гусев.

Отметим, что Воронежская область намерена завершить расселение "аварийников" досрочно - об это руководство региона договорилось с госкорпорацией Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Ранее область успешно реализовала аналогичную программу для домов, признанных непригодными для проживания на 1 января 2012 года.

Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" улучшат жилищные условия 3,39 тыс. жителей Воронежской области. В 2021 году новоселье должны отпраздновать 130 тысяч воронежцев. Для реализации переселения ускоренными темпами, области оказывается финансовая поддержка.