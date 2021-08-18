18 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Самолет Ил-80 (2020) | Фото: Михаил Джапаридзе / Associated Press

"Победа" запускает прямые рейсы в Турцию из Екатеринбурга

С 1 сентября авиакомпания "Победа" запускает прямые рейсы в Анталию из Екатеринбурга. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю из "Кольцово".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, граждане смогут улететь на турецкие курорты в 7.30 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолете Boeing-737 вместимостью до 189 пассажиров. Прибытие в Анталию – в 11.00 местного времени. Продолжительность полета составит 4,5 часа.

"Несмотря на приостановку полетов в Турцию в апреле-июне 2021 года из-за пандемии коронавируса, Анталья остается самым популярным зарубежным направлением полетов из Екатеринбурга. В весенне-летнюю навигацию прямые рейсы в турецкий город выполняют сразу семь авиакомпаний. С начала года пассажиропоток на маршруте превысил 200,7 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе "Кольцово".

Напомним, что в настоящее время из аэропорта выполняются полеты по 24 зарубежным и 53 внутрироссийским направлениям. Пассажирам доступны прямые рейсы в Турцию, Германию, Грецию, Болгарию, Албания, Египет, на Кипр, а также в Белоруссию и другие страны СНГ.

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Теги: Кольцово, Екатеринбург, Победа, Анталия, Турция



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