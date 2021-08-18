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педофил, мальчик, рука (2016) | Фото: inforeactor.ru

Тюменец, подозреваемый в изнасиловании мальчика, признал свою вину

Подозреваемый в педофилии 39-летний тюменец сознался в изнасиловании мальчика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.

Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет". Решается вопрос об избрании меры пресечении.

Напомним, 16 августа, около 18.00 подозреваемый на лестничной площадке уличного спуска у входа в подвал в одном из домов по ул. Стартовая совершил в отношении мальчика 2011 года рождения действия сексуального характера.

"В настоящий момент следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СКР.

Причастен ли подозреваемый к другим преступлениям в отношении детей, не сообщается. Ранее СКР сообщал, что эта информация проверяется.

Напомним, что ул. Стартовая находится в районе Лесобаза, где пропала Настя М. Девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти. Волонтеры и спасатели не теряют надежды найти ребенка живым.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел оперативное совещание с руководством областного СКР и полиции. Было принято решение выплатить вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за предоставление значимой информации, способствующей розыску девочки.

МВД объявило награду в 1 млн руб.

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Теги: педофил, уголовное дело, мальчик, иные действия сексуального характера



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.08.2021 08:44 Мск В Тюмени в районе, где пропала девятилетняя девочка, задержали подозреваемого в педофилии


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