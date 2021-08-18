Правительство разыграет среди сделавших прививку россиян 100 млн рублей

Среди вакцинировавшихся от коронавируса россиян осенью разыграют денежные призы. Организатором лотереи выступает правительство – постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Розыгрыш будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. "Лотерейным билетом" станет уникальный номер записи вакцинированного из единого реестра. Оператором выступит "Гознак", розыгрыш пройдет на сайте бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в СМИ.

"Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких", – отметила, комментируя принятое решение, вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего будет разыграно 1 тыс. призов по 100 тыс. руб. каждый. Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг и направлена победителю посредством push-уведомления. Для получения приза гражданину придется привязать к личному кабинету на портале госуслуг номер банковской карты, выпущенной платежной системой "Мир". После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя.