18 Августа 2021
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Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Талибы заявили, что мирные афганцы должны сдать оружие

Представитель движения "Талибан" (признано в РФ террористической и запрещено) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне талибы заявили, что не будут сводить счеты с противниками, и что издали акт о помиловании всех, кто был против движения. Также представитель "Талибана" заверил граждан в безопасности – даже тех, кто сотрудничал с США, призывав их остаться в стране.

Тем временем, в британских СМИ появилась информация, что лидеры "Талибана" якобы предлагают убежище "Аль-Каиде" (террористическая организация, запрещена в РФ) с целью создать в Афганистане "колыбель джихада".

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Теги: талибан, афганистан, оружие



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