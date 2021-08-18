Талибы заявили, что мирные афганцы должны сдать оружие

Представитель движения "Талибан" (признано в РФ террористической и запрещено) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне талибы заявили, что не будут сводить счеты с противниками, и что издали акт о помиловании всех, кто был против движения. Также представитель "Талибана" заверил граждан в безопасности – даже тех, кто сотрудничал с США, призывав их остаться в стране.

Тем временем, в британских СМИ появилась информация, что лидеры "Талибана" якобы предлагают убежище "Аль-Каиде" (террористическая организация, запрещена в РФ) с целью создать в Афганистане "колыбель джихада".