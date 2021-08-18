18 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
муп повв, насосная станция (2015) | Фото: повв

Мэрия Челябинска: На территории МУП ПОВВ не зафиксировано аварийных ситуаций

В администрации Челябинска сообщили, что на территории очистных сооружений за последние сутки не было аварийных ситуаций, передает корреспондент Накануне.RU.

"За последние сутки на территории МУП "ПОВВ" города Челябинска не зафиксировано нештатных и аварийных ситуаций", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в Металлургическом районе ночью произошел сильнейший залповый выброс сероводорода в районе очистных МУП ПОВВ. Было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 29,6 раза. В настоящий момент, как отметили в минэкологии региона, ситуация стабилизировалась и резкий запах уже не ощущается. Наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0.8 ПДК.

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Теги: выбросы, сероводород, экология,



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