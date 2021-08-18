18 Августа 2021
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Общество Пермский край
Памятник букве П в Перми, Пермские ворота (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми прокуратура потребовала от профсоюза работников завода "Нестле" предоставить персональные данные его членов

В Перми сотрудники прокуратуры потребовали от первичной профсоюзной организации (ППО) завода "Нестле" персональные данные членов профсоюза, включая ФИО и номер телефона. Сначала это было сделано письменно, после, не дожидаясь ответа на запрос, представитель надзорного ведомства пришёл на завод и, предположительно, допросил профактивистов. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) считают такие действия незаконными. Высказано также предположение, что такие шаги прокуратуры – попытка "наказать профсоюз", передаёт корреспондент Накануне.RU.

О действиях прокурорских работников говорится в официальном Telegram-канале ФНПР.

В федерации назвали причину, озвученную, предположительно, сотрудниками прокуратуры – "обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и государства".

"В прокуратуре даже не скрывают, что действуют "по указке" руководства предприятия: администрация филиалов ООО "Нестле Россия" и ООО "Сириал Партнерс Рус" в Перми обратились в надзорные органы с заявлением о нарушении законодательства о профсоюзах. Факт подобного требования со стороны прокуратуры и организованный допрос профактивистов – грубейшее вмешательство в профсоюзную деятельность, нарушение целого букета статей федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях", а также ряда конвенций Международной организации труда, ратифицированных Россией. Это может стать поводом для серьезного судебного разбирательства", - отметили в Федерации.

По словам председателя первичной профсоюзной организации Светланы Кузьминых, руководство предприятия "Нестле" знало, что она будет участвовать в судебном процессе, и именно в это время производились допросы не только членов профкома, но и рядовых членов профсоюза. Председатель профорганизации узнала о допросах уже после того, как они были проведены, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность".

Активисты отмечают, что если возникла необходимость решать какие-то вопросы с членами профсоюза, касающиеся деятельности организации, то такой разговор должен был вестись в присутствии представителя профкома – в уставе профсоюза сказано, что председатель ППО представляет интересы членов профорганизации. Поскольку председателя профкома никто не уведомил о допросах, то, по словам зампреда профсоюза работников агропромышленного комплекса Галины Юровой, районная прокуратура выходит за пределы своих полномочий. В профсоюзе АПК оценивают действия прокуратуры как нарушение прав профорганизации со стороны надзорных органов. В отраслевом профсоюзе полагают, что в данном случае конфликт выходит за пределы предприятия, и "прокуратура используется как дубинка, чтобы наказать профсоюзную организацию".

В прокуратуре Пермского края Накануне.RU сообщили, что готовы высказаться о ситуации позднее.

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Теги: Нестле, завод, прокуратура



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