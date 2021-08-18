18 Августа 2021
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Уральский государственный экономический университет, УрГЭУ-СИНХ (2021) | Фото: Накануне.RU

Ученые из УрГЭУ разработали БАДы повышающие иммунитет

В эпоху разбушевавшегося ковида вопрос повышения иммунитета становится более, чем актуальным. Различные болезни, снижение иммунитета, проблемы с пищеварением – это лишь малый список того, с чем люди сталкиваются практически ежедневно.

Разработки специалистов Уральского государственного экономического университета в этом направлении оказались успешными. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, эксперты вуза разработали БАДы, которые благотворно влияют на организм, повышают иммунитет и снижают риск заболевания онкологией.

Старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Технология инновационного развития», генеральный директор ООО «Научно-производственной группы «Приоритет», доцент кафедры пищевой инженерии УрГЭУ, кандидат медицинских наук Андрей Казаков изобрел сразу несколько полезных добавок, которые сейчас успешно реализуются на рынке.

Биокомплексы Казакова превосходят аналогичные сухие препараты по антагонистической активности и эффективности в десятки раз. Так зуфлорин-L и зуфлорин-B содержат в составе жидкие бифидо- и лактобактерии, составляющие микрофлору толстого кишечника и формирующие иммунитет человека. Помимо этого, ученый создал кисломолочный продукт «Бифифрут» в основу которого входят жидкие пробиотики. Его рекомендовано употреблять для общего оздоровления организма на фоне стресса и неблагоприятной экологической обстановки.

А в городе Асбест Свердловской области в ООО Научно-производственном объединении «Эраконд - Урал» налажено производство изобретений заведующего кафедрой пищевой инженерии УрГЭУ, профессора, доктора технических наук Сергея Тихонова.

Созданный им БАД «Эрамин» состоит из полностью полезных компонентов. В составе присутствует натуральное растительное оздоровительное и профилактическое средство, получаемое из экстракта люцерны. Также «Эрамин» входит в состав каши быстрого приготовления «Здравница». Употребление каши с таким компонентом может помочь снизить риск инфекционных и онкологических заболеваний, а также повысить иммунитет и стрессоустойчивость.

Кроме того, Сергей Тихонов создал безалкогольный негазированный напиток «Гибискус и люцерна». В составе напитка минеральная вода «Ардви» и компоненты гибискуса и люцерны, которые также оказывают благоприятное влияние на организм человека.

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Теги: вуз, ургэу, онкология, бады, иммунитет, высшее образование



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