Двух грузчиков в аэропорту Челябинска подозревают в краже колонок из багажа пассажира

В аэропорту Челябинска задержали двух грузчиков службы наземного обслуживания, которых подозревают в краже имущества из багажа пассажира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского управления МВД на транспорте.

У пассажира рейса "Челябинск – Мурманск" после перелета пропали из сумки две беспроводные колонки. Ущерб составил более 5 тыс. руб. Мужчина рассказал, что последний раз видел колонки во время сдачи багажа в челябинском аэропорту.

Транспортные полицейские установили двух грузчиков, подозреваемых в краже. Установлено, что они вступили в сговор и похитили колонки из багажа потерпевшего. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.