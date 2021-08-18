Фильм, который никого не оставит равнодушным: в России состоялась премьера картины «Солнцепёк»

На канале НТВ 18 августа покажут фильм «Солнцепек» о событиях на Донбассе в 2014 году. На минувшей неделе состоялись премьерные показы в кинотеатрах страны. Зрители, уже посмотревшие кинокартину режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, поделились своими впечатлениями.

Суровый фильм о начале военных действий в Луганске за несколько дней получил много отзывов. Его успели оценить кинокритики, журналисты и политики.

Кинокартина рассказывает про обычную семью Новожиловых, пытающуюся уехать из страны и спастись от бесчинства мародеров. Когда становится ясно, что граница закрыта, главный герой фильма бывший афганец Влад решает не прятаться от обстрелов, а встретиться с прошлым.

Создатели драмы отметили, что они не романтизировали войну. Фильм, рассказывающий о тяжелой судьбе мирных людей, основан на реальных событиях.

«Оба лагеря представлены нам. И там люди, и тут они. Разница лишь в том, что меч воплощают одни и словно щитом обороны, другие. К лагерю добра и лагерю зла причислить этих героев, разделительную черту меж ними проведя? Можно. Но всегда ли это так на поле сечи? Кто-то в угаре находится, кто-то просто беснуется в экстазе стихии, опять же - местью одержим за... это, за то», — написал в рецензии на «Кинопоиске» один из зрителей.

В «Солнцепеке» нет деления мира на черное и белое, там в полной мере раскрыта вся многогранность человеческой души.

Журналист Евгений Поддубный отметил, что в фильме есть жестокие сцены, но в реальности все было гораздо тяжелее, чем показано в «Солнцепеке».

«В фильме даже некоторые эти трагические эпизоды не до конца раскрыты. Бывало и хуже. А вот мотивация убивать, момент, после которого говорить уже невозможно, показан очень хорошо. Был такой момент, когда уже не о чем разговаривать людям, что оказались по разные стороны переднего края», — поделился впечатлениями Поддубный.

Некоторых зрителей фильм заставил нервничать, сопереживая героям.

«Долго собиралась с духом, чтобы описать эмоции, которые были при просмотре «Солнцепёка», стоял мат, сжимались кулаки, мои мужчины после просмотра ушли на улицу, боксёрская груша и в труху, за время просмотра на пятерых четыре пачки

сигарет, меня рвёт изнутри до сих пор, скинула ссылку на фильм друзьям и знакомым», — поделилась впечатлениями в Twitter одна из женщин.

Среди интернет-пользователей есть люди, которым непросто решиться на просмотр фильма из-за боязни разбередить душевные раны.

«Отличные, любимы актеры... фильм, скорее всего, смотреть не буду... живу в ЛНР; извините, не хочу это все заново переживать! Создателям - спасибо за фильм!» — поделился впечатлением пользователь портала «Кино-Театр.ру».

«Солнцепек» можно посмотреть 18 августа на НТВ в 23:45. Возрастное ограничение – 18+.