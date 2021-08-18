Глава Екатеринбурга: Смог должен рассеяться за два дня

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопросы обеспокоенных горожан во время объезда города и заявил, что смог, накрывший уральскую столицу из-за пожара в Первоуральске, должен уйти уже через два дня.

Локализовать и ликвидировать проблему планируется к сегодняшнему вечеру. По словам градоначальника, причиной пожара стал человеческий фактор: отдыхающие в лесу оставили костер без присмотра, из-за чего загорелся камыш.

Напомним, что жители Екатеринбурга сегодня с самого утра жалуются на сильный запах гари по всему городу. В МЧС заявили, что предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет. До этого из-за лесного пожара под Екатеринбургом были эвакуированы постояльцы и сотрудники санатория "Озеро Глухое".