18 Августа 2021
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Происшествия В России Крым
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ провела спецоперацию в Крыму по поимке главарей и участников "Хизб ут-Тахрир"

В Крыму задержаны два главаря и трое участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Возбуждены уголовные дела.

Как сообщили ТАСС в ФСБ, задержанные вербовали крымских мусульман.

Кроме того, члены ячейки "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

У задержанных по местам проживания изъяты запрещенные пропагандистские материалы, телефоны и электронные носители информации.

В июле ФСБ пресекла деятельность четырех законспирированных ячеек "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Пензе, Уфе и Челябинске.

Были задержаны четыре главаря и одиннадцать активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона. Они проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии, занимались вербовкой в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

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Теги: Хизб ут-Тахрир, Крым, ФСБ



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