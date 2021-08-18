"Почините прием": абитуриенты пожаловались на "казино" в вузах из-за новых условий поступления

18 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты на барже, груженой золотом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

"Почините прием": абитуриенты пожаловались на "казино" в вузах из-за новых условий поступления

Российский союз ректоров накануне признал приемную кампанию этого года успешной. В этом году в университеты на бюджетной основе поступят 576 498 абитуриентов, стартовало зачисление.

Между тем, далеко не все абитуриенты довольны кампанией: из-за изменений, связанных с эпидемией коронавируса, поступление стало похоже на лотерею или казино, в котором выигрывает не всегда выпускник с наибольшим баллом ЕГЭ.

"Абитуриенты и приемные комиссии ведут диалог на языке вероятностей - чем ниже позиция в ранжированном списке, тем больше вероятность не поступить никуда. В результате абитуриенты с хорошими баллами ЕГЭ поступают во второсортные вузы с мыслью "главное не в армию", а ребята с более низкими баллами попадают в престижные вузы, т.к. были готовы на риск, - пишет автор петиции на Change.org Арсений Филин. - При поступлении решающее значение (наравне с баллами ЕГЭ) имеют способности предугадывать намерения конкурентов, делать "ставки" на "выигрышные" конкурсные списки, распределять риски и так далее. Вовремя вынуть своё согласие из одного конкурсного списка и переложить в другой - вот чем занимались сотни тысяч абитуриентов 11 августа. Но поступление - это не покер и не лотерея! Так не должно быть!".

В этом году ситуация усугубилась – Минобрнауки отменил вторую волну поступлений. Вот как описывает систему автор петиции:

"Абитуриенты до 29 июля подавали заявления на участие в конкурсах - в 5 вузов, в каждом - на множество конкурсов (разные факультеты, специальности (до 10 в каждом вузе), формы обучения и т.д.). Каждый абитуриент мог подать 5*10=50 заявлений и даже больше. До 11 августа абитуриенты из этих (условно) 50-ти конкурсов выбирали один - куда они хотят поступить и куда, как им кажется, проходят по баллам. Проблема - оценить, проходишь ли ты. Ведь лишь каждый 50-ый (условно) над тобой в списке реально хочет поступать в этот вуз и принесет согласие на зачисление. А приносят согласие многие в последний момент - чтобы подождать, пока принесут другие, и оценить реальное положение дел в списках.

УрГЭУ, вуз, образование, студенты, преподаватель(2021)|Фото: Накануне.RU

Как итог - в последние минуты работы приемной комиссии человек мог опуститься в списках на 10-20 позиций и вылететь с бюджета, а в другой вуз переложить согласие на зачисление он уже не успевал. Во многих вузах списки обновляли уже после закрытия приёмных комиссий, и даже на следующий день, не оставляя шансов абитуриентам поступить хоть куда-то. Другие вузы с радостью взяли бы таких абитуриентов к себе - но уже не имеют права".

А вот отзыв одного из абитуриентов: "Это полный капец. Я с 271 баллом за ЕГЭ, красным аттестатом отправляюсь в армию. Одного балла не хватило... Платное мы не потянем. А так как призыв в октябре теряется целых 2 года. Ну ладно, второй год где-нибудь поработаю. То есть учебу начну только в 20 лет, закончу в 24. А была бы вторая волна, пошел бы в вуз, где точно прохожу, там бы ещё с военной кафедрой и к 22 годам не было бы никаких забот... Я в отчаянии полном....".

Многие выпускники также жалуются на сайты вузов, которые "ложились" в последние минуты периода подачи документов, абитуриенты не могли перекинуть заявления в другие вузы, в результате не поступили никуда.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: абитуриенты, приемная кампания, вузы, минобрнауки, егэ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети