"Почините прием": абитуриенты пожаловались на "казино" в вузах из-за новых условий поступления

Российский союз ректоров накануне признал приемную кампанию этого года успешной. В этом году в университеты на бюджетной основе поступят 576 498 абитуриентов, стартовало зачисление.

Между тем, далеко не все абитуриенты довольны кампанией: из-за изменений, связанных с эпидемией коронавируса, поступление стало похоже на лотерею или казино, в котором выигрывает не всегда выпускник с наибольшим баллом ЕГЭ.

"Абитуриенты и приемные комиссии ведут диалог на языке вероятностей - чем ниже позиция в ранжированном списке, тем больше вероятность не поступить никуда. В результате абитуриенты с хорошими баллами ЕГЭ поступают во второсортные вузы с мыслью "главное не в армию", а ребята с более низкими баллами попадают в престижные вузы, т.к. были готовы на риск, - пишет автор петиции на Change.org Арсений Филин. - При поступлении решающее значение (наравне с баллами ЕГЭ) имеют способности предугадывать намерения конкурентов, делать "ставки" на "выигрышные" конкурсные списки, распределять риски и так далее. Вовремя вынуть своё согласие из одного конкурсного списка и переложить в другой - вот чем занимались сотни тысяч абитуриентов 11 августа. Но поступление - это не покер и не лотерея! Так не должно быть!".

В этом году ситуация усугубилась – Минобрнауки отменил вторую волну поступлений. Вот как описывает систему автор петиции:

"Абитуриенты до 29 июля подавали заявления на участие в конкурсах - в 5 вузов, в каждом - на множество конкурсов (разные факультеты, специальности (до 10 в каждом вузе), формы обучения и т.д.). Каждый абитуриент мог подать 5*10=50 заявлений и даже больше. До 11 августа абитуриенты из этих (условно) 50-ти конкурсов выбирали один - куда они хотят поступить и куда, как им кажется, проходят по баллам. Проблема - оценить, проходишь ли ты. Ведь лишь каждый 50-ый (условно) над тобой в списке реально хочет поступать в этот вуз и принесет согласие на зачисление. А приносят согласие многие в последний момент - чтобы подождать, пока принесут другие, и оценить реальное положение дел в списках.

Как итог - в последние минуты работы приемной комиссии человек мог опуститься в списках на 10-20 позиций и вылететь с бюджета, а в другой вуз переложить согласие на зачисление он уже не успевал. Во многих вузах списки обновляли уже после закрытия приёмных комиссий, и даже на следующий день, не оставляя шансов абитуриентам поступить хоть куда-то. Другие вузы с радостью взяли бы таких абитуриентов к себе - но уже не имеют права".

А вот отзыв одного из абитуриентов: "Это полный капец. Я с 271 баллом за ЕГЭ, красным аттестатом отправляюсь в армию. Одного балла не хватило... Платное мы не потянем. А так как призыв в октябре теряется целых 2 года. Ну ладно, второй год где-нибудь поработаю. То есть учебу начну только в 20 лет, закончу в 24. А была бы вторая волна, пошел бы в вуз, где точно прохожу, там бы ещё с военной кафедрой и к 22 годам не было бы никаких забот... Я в отчаянии полном....".

Многие выпускники также жалуются на сайты вузов, которые "ложились" в последние минуты периода подачи документов, абитуриенты не могли перекинуть заявления в другие вузы, в результате не поступили никуда.