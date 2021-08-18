В Прикамье экс-работник Xsolla требует восстановления на работе и миллион компенсации морального вреда

В Пермском крае экс-сотрудник IT-компании Xsolla намерен через суд добиваться восстановления на работе и взыскания денежных средств в размере 1 млн руб. в качестве морального вреда, сообщает "Ъ" со ссылкой на адвоката уволенного работника Александра Демина.

Иск к одной из компаний холдинга "Систем Проджектс" и его директору Александру Агапитову подан накануне в Ленинский районный суд. В качестве третьих лиц заявлены компании, управляющие российским изданием Forbes, а также Meduza (внесена Минюстом в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента).

По словам истца, имя которого не раскрывается, после того, как Агапитов объявил о массовом сокращении работников, его и других сотрудников компании Xsolla вынудили подписать соглашение о расторжении трудового договора.

"На него давила ситуация в публичном пространстве после многочисленных интервью руководителя компании, который назвал увольняемых сотрудников "худшими" и "бездельниками". Кроме того, сотрудники кадровой службы работодателя сказали ему, что они обмениваются данными с другими ведущими IT-компаниями о сотрудниках, с которыми "были проблемы" при увольнении", - цитирует издание исковое заявление.

Истец просит обязать "Систем Проджектс" восстановить его на работе, взыскать денежные средства за вынужденный прогул, а также моральный вред в размере 10 тыс. руб. С Агапитова бывший работник требует взыскать 1 млн руб. морального вреда.

Напомним, 4 августа соцсети взорвало письмо гендиректора компании, разосланное работникам.

"Для вас это может быть шоком, но я искреннее верю, Xsollа не для вас. Так что все, что ни делается, все к лучшему. Команда заботы организации организовала партнерство с семью ведущими HR-агентствами и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать больше, а работать меньше", — говорилось в письме.

Под сокращение попало порядка 150 человек из пермского отделения компании, а также работники из других подразделений, в том числе в США.

На ситуацию отреагировал депутат Госдумы Игорь Сапко. В соцсетях политик сообщил, что в ситуации следует разобраться.

"Порядка 150 сотрудников пермского филиала IT-компании с иностранным участием, по предварительной информации, были автоматически уволены директором посредством одной из соцсетей. Мотивировка весьма странная: за низкую активность в рабочих чатах и почте. Чтобы разобраться более детально в сложившейся ситуации направил запросы в Роструд и ФНС", - заявил политик.

Добавим, что в компании Promobot пригласили уволенных айтишников на собеседование, пообещав работу над интересными проектами. Инспекция труда подключилась к ситуации и начала проверку, выдав руководству компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства при сокращении сотрудников.

Накануне.RU направило официальный запрос с просьбой проинформировать инспекцию труда о результатах проверки IT-компании. На момент публикации материала ответ не получен.