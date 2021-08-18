18 Августа 2021
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Водолазы на месте рухнувшего в Курильское озеро Ми-8 (2021) | Фото: t.me/amur_mash

Опознаны все погибшие при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Родственники опознали всех погибших пассажиров и командира экипажа вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на Камчатке.

Сегодня были подняты на поверхность последние два тела.

Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, назначены судебные медицинские экспертизы.

Вертолет упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек - туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Восемь смогли спастись. Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик.

Теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета. Это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии, написал глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Ранее губерантор сообщил, что Ми-8 затонул на глубине около 120 метров.

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Теги: ми-8, камчатка, вертолет, туристы



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