18 Августа 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
надым (2015) | Фото: Накануне.ru

В Надыме умерли трое из пяти пострадавших от взрыва рабочих

В клинике Надыма умерли трое из пяти рабочих, пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

Пострадавшие умерли сегодня. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Напомним, по версии следствия, в 11.30 17 августа бригада рабочих субподрядной организации, находясь на территории нефтяной перекачивающей станции в 40 км от Надыма, вела подготовку к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара. Из-за нарушений правил безопасности при ведении работ произошло воспламенение газовоздушной смеси. Пострадали пять рабочих.

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Теги: Надым, парогазовоздушная смесь, взрыв, рабочие, проверка



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