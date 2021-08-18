18 Августа 2021
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дохлая рыба (2016) | Фото:Накануне.RU

Власти Тюменской области объявили конкурс на изучение гаффской болезни

Власти Тюменской области объявили конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по определению состояния озер Андреевское и Ишменевское и выявлению возможных причин возникновения гаффской болезни, передает корреспондент Накануне.RU.

Электронный аукцион 17 августа был размещен на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 10,4 млн руб. Деньги выделены из регионального бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 сентября.

Как следует из аукционной документации, исполнитель должен будет взять пробы растительности, ихтиофауны, зоопланктона, зообентоса, фитопланктона, воды и донных отложений на озерах Андреевское и Ишменевское, провести токсикологические и гидрохимические исследования воды, определить химический состав донных отложений и содержание опасных химических элементов в тканях тела рыб и изучить клиническое проявление гаффской болезни.

Напомним, что в Тобольском районе в октябре 2019 г. местные жители уже подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу тогда поступили более 10 человек. Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область. Было принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском. В 2021 г. у рыбы, плавающей в Ишменевском озере, подтвердилась гаффская болезнь.

Гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц. От человека к человеку не передается.

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Теги: гаффская болезнь, конкурс, исследование, рыба



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