Юрист: Следователь два месяца скрывал доказательства невиновности тренера Ражева, обвиняемого в педофилии

В деле 84-летнего заслуженного тренера РФ по настольному теннису Николая Ражева, обвиненного ученицей в педофилии, появились новые детали. Как рассказал Накануне.RU юрист Сергей Колосовский, следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет.

Расследование ведется уже полгода и за это время, как оказалось, психиатрам также удалось установить у главной потерпевшей дефицит внимания, побуждающий ее врать. У второй потерпевшей - психическое расстройство.

"Вторая, кстати, появилась в деле за день до апелляции по страже, когда следователь пытался доказать, что Ражеву надо сидеть в сизо. Еще тогда апелляция отклонила этот довод. Сейчас выяснилось, что вторую девочку еще тогда, за день до апелляции вызвала к себе и заставила написать заявление на Ражева сотрудница ПДН из военного городка, та же самая, которая инициировала первый эпизод. Все это - экспертизы, допросы - в деле уже несколько месяцев", - рассказал Колосовский.

По его словам, предоставить результаты экспертизы следователь согласился только после жалобы на него руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому. В связи с этим, сторона защиты сегодня обратилась с жалобой в адрес президента РФ Владимира Путина и председателя СК РФ Александра Бастрыкина на необоснованное уголовное преследование при наличии в деле 100% доказательств невиновности.

Сейчас состояние здоровья пенсионера оставляет желать лучшего. Юрист утверждает, что Ражев был госпитализирован, в том числе и на фоне возбуждения уголовного дела.

"Невиновность по сути была установлена еще в марте - видеозаписью. Сейчас подтверждена показаниями свидетелей, экспертизами, но следователь уклоняется от прекращения дела, скрывает перечисленные доказательства. После ареста самочувствие Ражева резко ухудшилось и до настоящего времени не стабилизировалось. Накануне выборов достаточно показательная история о том, как органы власти убивают людей в прямом смысле этого слова. Надеемся, что, раз господин Богинский не контролирует подчиненных, это сможет сделать центральный аппарат, возможно, и по поручению АП", - заявил Колосовский.

Напомним, инцидент произошел 18 февраля. Несмотря на то, что мать школьницы запретила дочери посещать занятия по настольному теннису (она хотела, чтобы ребенок занимался плаванием), девочка все равно пришла на тренировку к Ражеву. Из-за отсутствия медицинской справки и разрешения от родителей, тренер запретил ребенку заниматься, однако разрешил делать в зале домашнее задание. Вскоре школьнице недоело только смотреть на тренировку, из-за чего она начала мешать другим и вырывать ракетки из чужих рук, к чему Ражев отнесся весьма строго и выгнал ребенка. После этого Ражеву предъявили обвинения в педофилии.

При этом случаи, когда школьница что-то придумывает, не в новинку для ее одноклассников и учебного коллектива, заявили адвокаты. До этого она неоднократно приходила в медкабинет с жалобами на несуществующие болезни, а также рассказывала о том, что ранее от нее отказалась родная мать.