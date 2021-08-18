СМИ: Талибы* предлагают "Аль-Каиде"* создать в Афганистане "колыбель джихада"

Лидеры "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) уже предлагают убежище "Аль-Каиде"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) с целью создать в Афганистане "колыбель джихада", пишет британская газета The Sun со ссылкой на доклад Пентагона, который, впрочем, в оборонном ведомстве США отказались комментировать.

В понедельник, комментируя ситуацию в Афганистане, президент США Джо Байден заявил: "Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями: поймать тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и убедиться, что "Аль-Каида" не может использовать Афганистан в качестве базы для повторного нападения на нас. Мы сделали это. Мы нанесли "Аль-Каиде" в Афганистане сильный ущерб".

Сами талибы* уже успели заявить, что не будут сотрудничать с "Аль-Каидой" и не дадут прибежище ее членам на своей территории. Тем не менее, в Пентагоне, как пишет The Sun, не уверены, что новые власти Афганистана делом поддержат свои словам.

В докладе, на который ссылается издание, говорится, что все это время "Талибан"* продолжал поддерживать отношения с "Аль-Каидой"*, предоставляя террористам убежище.

По данным The Daily Mail, в руководстве "Талибана"* полно людей, которые сражались бок о бок с боевиками из "Аль-Каиды"*. Один из них - Сираджуддин Хаккани, один из заместителей лидера "Талибана"* и сын близкого друга Бен Ладена.