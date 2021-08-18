Трамп: Переданные Афганистану вертолеты Black Hawk теперь будет изучать Россия

Переданные афганской армии американские боевые вертолеты теперь будет изучать Россия, заявил экс-президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News.

"Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире", - сказал Трамп.

Трамп возмутился тем, что ВС США не уничтожили военную технику перед уходом из Афганистана, которая теперь досталась "Талибану" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Regnum.

Ранее Трамп прокомментировал ситуацию с захватом Афганистана талибами после вывода из этой страны американских войск.

"То, что Байден делает с Афганистаном – это что-то легендарное. Это войдет в историю и станет одним из наиболее жестоких поражений в американской истории. Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с огромной волной COVID, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном его сторонниками в соцсетях.