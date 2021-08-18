КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы

За месяц до выборов в Госдуму КПРФ внесла в парламент проект закона об отмене "людоедской пенсионной реформы".

"Законопроект направлен на возвращение пенсионного возраста к 60 и 55 годам (соответственно мужчинам и женщинам). Считаю, что в нашей, самой богатой стране в мире люди имеют полное право на заслуженный отдых даже в более раннем возрасте!" – сообщил в своем Telegram-канале глава КПРФ Геннадий Зюганов.

В финансовом обосновании законопроекта говорится, что дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году могут составить 604 млрд руб. У документа пока нет отзыва из правительства.

Рассматривать законопроект будет уже новый созыв Госдумы. В уходящем созыве, принявшем решение о повышении пенсионного возраста, у закона, вероятно, шансов на прохождение не было.