18 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Газетная вырезка со сносом Малого Златоуста в Екатеринбурге (2021) | Фото: Вечерние Ведомости

И снова храм в центре. Митрополит Евгений предложил снести "Рубин" и построить "Малый Златоуст"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг выразил надежду на то, что когда-нибудь храм "Малый Златоуст" вернется на "свое" место и расположится вместо нынешнего здания "Рубин". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Большой Златоуст. Первый восстановленный в Екатеринбурге храм из десятков разрушенных в богоборческое время. Снова и снова хочется поблагодарить благодетелей - Игоря Алексеевича Алтушкина и Андрея Анатольевича Козицына - усилиями которых город вновь обрел один из своих символов, варварски уничтоженный в 1930 году. Стоящее напротив здание дома быта "Рубин" - не великий памятник архитектуры. Может, сподобит Господь, и когда-нибудь вернется на его (свое) место храм Малый Златоуст?" – вопрошает владыка.

Большой и Малый Златоуст в Екатеринбурге(2021)|Фото: sobory.ru

При этом, согласно старой газетной вырезке, храм снесли из-за риска обвала и предлагали на его месте открыть небольшой сквер. Сейчас же на этом месте располагается не только "Рубин", но и остановка общественного транспорта и проезжая часть улицы Малышева.

Газетная вырезка со сносом Малого Златоуста в Екатеринбурге(2021)|Фото: Вечерние Ведомости

Напомним, что в 2019 году Екатеринбург всколыхнули "скверные протесты" из-за начала строительства храма у Театра драмы. В федеральной повестке конфликт сразу встал в один ряд с такими крупными противостояниями, как в Шиесе Архангельской области против мусорного полигона или в Питере против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

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Теги: храм, сквер, рубин, малый златоуст, митрополит Евгений



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