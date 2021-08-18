18 Августа 2021
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Общество В России
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года

Министерство цифрового развития планирует принять решение по замене бумажного паспорта россиян на смарт-карту до конца 2021 года. Об этом телеканалу "Россия-24" сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, смарт-карта является наиболее удобным форматом для хранения всех необходимых данных.

Министр также сообщил, что перед Минцифры стоит задача дать возможность россиянам иметь копию цифрового паспорта, который можно показывать на телефоне в виде QR-кода.

В прошлом году опрос показал, что 73% россиян не видят необходимости оформлять себе электронные паспорта.

Получить электронную версию документа хотели бы 16% россиян, в основном это молодые люди 18-24 лет.

Работа по внедрению электронных паспортов ведется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Цель - сделать так, чтобы к 2024 году жители России в полной мере могли использовать электронный паспорт.

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Теги: бумажный паспорт, смарт-карта



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