В Челябинске мужчина с пистолетом избил водителя троллейбуса

В Челябинске ранее судимый местный житель избил водителя троллейбуса. Пострадавший госпитализирован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел утром 17 августа в троллейбусе на остановке "улица Островского". По словам очевидец, между водителем и мужчиной произошел конфликт. Местный житель нанес несколько ударов по голове, предметом внешне похожим на пистолет, водителю троллейбуса.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшему и госпитализировали его в больницу.

Подозреваемый был задержан и передан сотрудникам полиции. У мужчины был изъят пневматический пистолет конструктивно схожий с пистолетом ПМ.