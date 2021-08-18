В Башкирии из-за лесных пожаров закрыли два природных парка

Природные парки "Зилим" и "Иремель" закрыли до 5 сентября из-за пожароопасной обстановки в Башкирии.

Запрет на посещение не распространяется на жителей населенных пунктов, проживающих на территориях данных парков. Посетители парков могут либо вернуть в полном объеме потраченные деньги на билеты, либо воспользоваться заранее купленными билетами.

В случае стабилизации ситуации с пожарами запрет могут снять запрет раньше срока, пишет Regnum.

Башкирия остается одним из проблемных регионов, где бушуют лесные пожары. Главные очаги зафиксированы уже в десяти районах республики. Ситуация осложняется сухой погодой, которая, по словам спасателей, провоцирует новые возгорания. С огнем борются сотни добровольцев, жители пытаются противостоять надвигающейся опасности собственными силами, вспахивая защитные полосы.