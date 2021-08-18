18 Августа 2021
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Происшествия Сибирский ФО Дальневосточный ФО
(2006) | Фото: www.tst.spb.ru

На Камчатке погиб депутат из Красноярского края

На Камчатке погиб один из двух туристов, сорвавшихся во время восхождения на Ключевскую сопку с ледника. Выяснилось, что погибший – депутат горсовета Железногорска (Красноярский край) Андрей Закалин. Ему было 46 лет.

Накануне стало известно, что двое мужчин сорвались с ледника на высоте 4-4,2 тыс. метров при восхождении на вулкан. Они скатились вниз на расстояние около тысячи метров. Спасатели не смогли отправить вертолет им на помощь сразу же из-за наступления темного времени суток.

О смерти Закалина в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Красноярского заксобрания Алексей Кулеш. "Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя "на потом". Светлая память", - отметил Кулеш.

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Теги: камчатка, восхождение, туристы, ключевская сопка, ледник



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