18 Августа 2021
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Экономика В России
Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Поставщики сообщили о росте цен на перевозку продуктов до 160%

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания заявили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки – до 160%, а также о нехватке свободного транспорта, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" заявила об увеличении цен на транспортировку на внутрироссийских направлениях на 10-15%, на международных — на 24-160%.

При этом национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" отметила, что перевозки подорожали впервые за последнее десятилетие, и рост цен не превысил 15%.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил, что в среднем стоимость перевозок выросла на 10-11% по сравнению с 2020 годом. По его словам, она зависит от направлений и сезона. Помимо прочего, на рост цен влияет уход некоторых игроков с этого рынка.

В Картофельном союзе уточнили, что по ряду направлений перевозки подорожали на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за нехватки рефрижераторного транспорта и отъездом водителей из стран СНГ из России.

Ранее сообщалось, что из-за роста цен на перевозку овощей поступление нового урожая может не отразиться на ценах на полках. В Минтрансе объяснили рост тарифов на перевозку продуктов (и в частности овощей). Свое влияние оказала и пандемия, но "общемагистральной" причиной стало "обеление" рынка логистики.

В конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о фиксации некоторого снижения стоимости "борщевого набора". Она также пояснила причину его подорожания несколько недель назад: это происходит в текущем году из-за неурожая прошлого года, а новый урожай еще не подоспел.

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Теги: поставщики, продукты, цены на перевозку



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