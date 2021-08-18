Жительница Екатеринбурга отсудила у строительной компании 800 тысяч за смерть мужа на стройке

В Екатеринбурге местная жительница отсудила у компании работодателя мужа 800 тыс. руб. компенсации морального вреда за его смерть. Мужчина погиб на рабочем месте на одной из строек региона, оставив одних жену и несовершеннолетних детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, супруга погибшего обратилась в суд с иском к работодателю. Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства, а в качестве гарантии исполнения требований истца, сотрудник службы арестовал транспорт должника-организации и вынес постановление о запрете на регистрационные действия с имуществом должника.

Благодаря принудительным мерам необходимая сумма долга была взыскана в полном объеме всего за неделю.

Напомним, что 26 апреля на строительной площадке по улице Блюхера на стропальщика 1990 года рождения упал блок стеновой опалубки. В результате травмы рабочий погиб на месте.