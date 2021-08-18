В "Россети Тюмень" сменился гендиректор

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин представил коллективу нового генерального директора компании "Россети Тюмень" Олега Петрова, который получил вышел на работу 17 августа, сообщили Накануне.RU в организации.

"Решение о назначении нового генерального директора "Россети Тюмень" является частью практики ротации топ-менеджеров в периметре группы для повышения эффективности управленческих функций и распространения лучших практик. Высокий уровень компетенций Олега Петрова и почти 35-летний опыт работы в энергетике будут способствовать эффективному решению задач по обеспечению надежной работы и развитию сети Тюменской области, Югры и Ямала", – отметил в ходе мероприятия Андрей Рюмин.

Ранее Петров возглавлял ПАО "ТРК" ("Россети Томск").