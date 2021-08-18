Алексей Вихарев установил площадку во дворе, который соседи поделили на две части

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев установил уже третью в этом году детскую площадку.

Как рассказал народный избранник в своем Telegram-канале, на этот раз площадка появилась во дворе на Красных Командиров, 75.

"Ситуация у жильцов дома интересная. В многоэтажке восемь подъездов, но много лет назад соседи не сумели между собой договориться, и дом разделился на две половины. В результате полдома отгородили забором, сделали современную детскую площадку для своей половины. Соседских детей играть не пускали. Абсурдная ситуация, конечно. Но чего только в жизни не бывает", - рассказал Вихарев.

По его словам, дом в одной УК, но с разными расчетными счетами. Жильцы с первого по четвертый подъезд попросили установить им современную детскую площадку, поскольку старая совсем обветшала и находилась в аварийном состоянии.

В результате во дворе установили игровой комплекс с горкой, турники и рукоходы, а также качели.

"Выглядит здорово, жители довольны. Надеюсь, общая площадка поможет наладить мир и добрые отношения между соседями", - отметил Алексей Вихарев.