Жириновский о Фургале: "Он сидит, получает хорошее питание"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел из себя, отвечая на вопрос об экс-губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, который до сих пор находится под следствием в московском СИЗО.

На протяжении последнего года Жириновский неоднократно призывал освободить Фургала или хотя бы перевести под домашний арест, жаловался, что его не пускают навестить соратника в "Лефортово".

Но с приближением нового избирательного цикла фамилия Фургала стала звучать реже.

В итоге Жириновский довольно нервно отреагировал на вопрос о том, как партия будет взаимодействовать с Фургалом-старшим и что думает лидер ЛДПР про отстранение Фургала-младшего от выборов в Госдуму (Антон Фургал хотел идти самовыдвиженцем-одномандатником).

"Человек арестован. Мы помогали, пытались навестить его — не пускают. Что мы должны сделать? Вооруженное восстание поднять? Взять "Лефортово"? Оп, в стране гражданская война, а Фургал израненный на свободе? Политическая партия не должна каждый день орать, чтобы где-то кому-то не дали кашу. Что будем делать? Ничего не будем! Жить и работать каждый день. Никто не имеет права вмешиваться в следствие. Освободят Фургала — хорошо, не освободят — будем дальше смотреть. Пусть будет приговор суда. Он сидит, получает хорошее питание. Пусть Сережа Фургал хорошо поспит", - заявил Жириновский в эфире телеканала "Дождь".

"Фургал один, а у нас в стране тысячи и миллионы, у нас Афганистан, завтра может гражданская война начаться, Украина дымит, а мы будем бегать: "Фургал! Фургал!". Вся планета горит, вся планета в наводнениях, падают самолеты. Завтра тысячи беженцев ворвутся на Южный Урал: "А как там Фургал?". Тема закрыта!", - вышел из себя политик.

Также Жириновский не доволен тем, что Фургал-младший вышел из ЛДПР, обвинив однопартийцев в предательстве отца: "Какое он имеет право выходить из партии? Это мошенничество. Ты подрываешь авторитет своего отца. Он сидит в тюрьме. Он использовал сначала нахождение в партии, все хорошо. А теперь отец в тюрьме, а он вышел из партии, и кто-то прибежит и даст деньги: "Давай, пойдем, на тебе деньги только за фамилию".