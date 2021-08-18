Жириновский о Фургале: "Он сидит, получает хорошее питание"

18 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты на барже, груженой золотом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

Жириновский о Фургале: "Он сидит, получает хорошее питание"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел из себя, отвечая на вопрос об экс-губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, который до сих пор находится под следствием в московском СИЗО.

На протяжении последнего года Жириновский неоднократно призывал освободить Фургала или хотя бы перевести под домашний арест, жаловался, что его не пускают навестить соратника в "Лефортово".

Но с приближением нового избирательного цикла фамилия Фургала стала звучать реже.

В итоге Жириновский довольно нервно отреагировал на вопрос о том, как партия будет взаимодействовать с Фургалом-старшим и что думает лидер ЛДПР про отстранение Фургала-младшего от выборов в Госдуму (Антон Фургал хотел идти самовыдвиженцем-одномандатником).

"Человек арестован. Мы помогали, пытались навестить его — не пускают. Что мы должны сделать? Вооруженное восстание поднять? Взять "Лефортово"? Оп, в стране гражданская война, а Фургал израненный на свободе? Политическая партия не должна каждый день орать, чтобы где-то кому-то не дали кашу. Что будем делать? Ничего не будем! Жить и работать каждый день. Никто не имеет права вмешиваться в следствие. Освободят Фургала — хорошо, не освободят — будем дальше смотреть. Пусть будет приговор суда. Он сидит, получает хорошее питание. Пусть Сережа Фургал хорошо поспит", - заявил Жириновский в эфире телеканала "Дождь".

Владимир Жириновский(2020)|Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

"Фургал один, а у нас в стране тысячи и миллионы, у нас Афганистан, завтра может гражданская война начаться, Украина дымит, а мы будем бегать: "Фургал! Фургал!". Вся планета горит, вся планета в наводнениях, падают самолеты. Завтра тысячи беженцев ворвутся на Южный Урал: "А как там Фургал?". Тема закрыта!", - вышел из себя политик.

Также Жириновский не доволен тем, что Фургал-младший вышел из ЛДПР, обвинив однопартийцев в предательстве отца: "Какое он имеет право выходить из партии? Это мошенничество. Ты подрываешь авторитет своего отца. Он сидит в тюрьме. Он использовал сначала нахождение в партии, все хорошо. А теперь отец в тюрьме, а он вышел из партии, и кто-то прибежит и даст деньги: "Давай, пойдем, на тебе деньги только за фамилию".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: сергей фургал, владимир жириновский, лдпр, сизо, антон фургал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети