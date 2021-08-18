18 Августа 2021
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Рабочие на мосту на ул. Блюхера в Екатеринбурге (2021) | Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге завершился ремонт Блюхеровского моста

Строители наконец завершили работы по ремонту Блюхеровского моста в Екатеринбурге, благодаря чему уже сегодня горожане смогут воспользоваться проездом. Об этом в своем Instagram рассказал глава региона Евгений Куйвашев, который вчера с мэром Алексеем Орловым официально открыл мост.

"Я благодарен строителям, которые все поняли и справились с задачей по ремонту более полутора тысяч метров дорожного полотна на неделю быстрее, чем обещали. Надеюсь, многие подрядчики возьмут с них пример", - написал губернатор.

Он также отметил, что после ремонта на мосту появился пешеходный переход через железнодорожные пути и улицу Шефская. Следующим шагом станет проектировка лифтов для маломобильных жителей и переход с моста прямо в Шарташский парк.

Напомним, что мост протяженностью почти 500 метров ремонтируется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Ранее сообщалось, что объект откроют 25 августа, а движение по нему будет запущено к началу учебного года.

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Теги: Блюхеровский мост, Екатеринбург, открытие



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