В Екатеринбурге завершился ремонт Блюхеровского моста

Строители наконец завершили работы по ремонту Блюхеровского моста в Екатеринбурге, благодаря чему уже сегодня горожане смогут воспользоваться проездом. Об этом в своем Instagram рассказал глава региона Евгений Куйвашев, который вчера с мэром Алексеем Орловым официально открыл мост.

"Я благодарен строителям, которые все поняли и справились с задачей по ремонту более полутора тысяч метров дорожного полотна на неделю быстрее, чем обещали. Надеюсь, многие подрядчики возьмут с них пример", - написал губернатор.

Он также отметил, что после ремонта на мосту появился пешеходный переход через железнодорожные пути и улицу Шефская. Следующим шагом станет проектировка лифтов для маломобильных жителей и переход с моста прямо в Шарташский парк.



Напомним, что мост протяженностью почти 500 метров ремонтируется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Ранее сообщалось, что объект откроют 25 августа, а движение по нему будет запущено к началу учебного года.