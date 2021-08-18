В Югре ослабили "ковидные" ограничения: отменен запрет на многолюдные мероприятия, включая свадьбы

18 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты на барже, груженой золотом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

В Югре ослабили "ковидные" ограничения: отменен запрет на многолюдные мероприятия, включая свадьбы

В Югре ослабили "ковидные" ограничения. Губернатор Наталья Комарова подписала соответствующие изменения в постановлении о режиме повышенной готовности, передает корреспондент Накануне.RU.

С 17 августа в автономном округе возобновили проведение массовых мероприятий регионального и муниципального уровня с численностью больше 20 человек, но с соблюдением эпидемиологических норм.

Также в автономном округе разрешили проведение свадеб с числом участников более восьми человек. Напомним, с середины июля в ЗАГСах Югры на церемонии бракосочетании могли присутствовать максимум восемь человек, включая сотрудника ЗАГСа и фотографа.

Вчера губернатор отменила локдаун в трех городах автономного округа. Решение о снятии ограничений в Югорске, Урае и Советском было принято на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу. В Югорске и Советском жесткие ограничения были введены 29 июня. В Урае - с 31 июля. Выходить можно было только для выгула домашних животных на расстоянии менее 100 метров от дома, походов на работу, в аптеку и выноса мусора, а также для обращения за медпомощью и оказания помощи родственникам старше 60 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, ограничения, послабления, режим повышенной готовности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети