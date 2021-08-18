В Югре ослабили "ковидные" ограничения: отменен запрет на многолюдные мероприятия, включая свадьбы

В Югре ослабили "ковидные" ограничения. Губернатор Наталья Комарова подписала соответствующие изменения в постановлении о режиме повышенной готовности, передает корреспондент Накануне.RU.

С 17 августа в автономном округе возобновили проведение массовых мероприятий регионального и муниципального уровня с численностью больше 20 человек, но с соблюдением эпидемиологических норм.

Также в автономном округе разрешили проведение свадеб с числом участников более восьми человек. Напомним, с середины июля в ЗАГСах Югры на церемонии бракосочетании могли присутствовать максимум восемь человек, включая сотрудника ЗАГСа и фотографа.

Вчера губернатор отменила локдаун в трех городах автономного округа. Решение о снятии ограничений в Югорске, Урае и Советском было принято на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу. В Югорске и Советском жесткие ограничения были введены 29 июня. В Урае - с 31 июля. Выходить можно было только для выгула домашних животных на расстоянии менее 100 метров от дома, походов на работу, в аптеку и выноса мусора, а также для обращения за медпомощью и оказания помощи родственникам старше 60 лет.