18 Августа 2021
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Политика За рубежом
Люди, покидающие Афганистан (2021) | Фото: Telegram / Mash

Постпред США после гибели людей в Кабуле заявила, что "наши друзья не висят на самолетах"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после инцидента с американским самолетом в Кабуле заявила, что "друзья и союзники" США не виснут на самолетах.

Дипломата спросили, можно ли сравнить эвакуацию из Афганистана с эвакуацией из Сайгона в 1975 году.

"Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире", - сказала Томас-Гринфилд.

Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты строят планы и принимают меры, однако ситуация оказалась незапланированной.

"Это сложно — я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах", - заявила Томас-Гринфилд в интервью MSNBC.

17 августа Управление специальных расследований ВВС США сообщило, что в нише шасси американского транспортного самолета С-17, взлетевшего из аэропорта Кабула, обнаружены человеческие останки. Их нашли после приземления борта на авиабазе в Катаре. Начато расследование, передает Regnum.

Ранее мировые СМИ облетела фотография, сделанная, предположительно, в салоне транспортника C-17 Globemaster III ВВС США. Вместо "штатных" 120 человек самолет взял на борт 640 афганцев, преимущественно мужчин. Все они тесно прижимаются друг к другу, чтобы улететь из столицы Афганистана.

Сообщается, что экипаж не собирался забирать всех этих людей, но беженцы начали запрыгивать на полуоткрытую рампу самолета. Самолет совершил перелет из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Кроме того, в сети распространяются кадры, снятые, якобы, с того самого борта C-17, с которого падали афганцы, зацепившиеся за шасси и обтекатели самолета. Накануне в сети появились шокирующие кадры людей, падающих с взлетающего "грузовика". Сообщалось, что некоторые из забравшихся на обтекатели шасси, смогли привязаться. Но даже если они и смогли удержаться и не упасть, их ждала страшная смерть от скорости и ветра (900 км/ч), холода (-50) и кислородного голода. Впрочем, многие считают, что шокирующие кадры – это фейк.

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Теги: Кабул, эвакуция, Афганистан, Линда Томас-Гринфилд



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