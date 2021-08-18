Трутнев обвинил СМИ в драматизации ситуации с лесными пожарами в Якутии

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал СМИ, заявив, что те драматизируют ситуацию вокруг лесных пожаров в Якутии.

Трутнев заявил, что неделю назад под огнем находилось 30 тысяч гектаров, а на момент совещания с президентом (позавчера) уже шесть. Накануне утром в регионе горели более 4,5 тысяч гектаров, следует из данных полпреда.

Также полпреду не нравится использование термина "площадь, пройденная огнем" – он не означает, что на этой площади выгорело буквально все. "Речь в основном идет о таких возгораниях, когда горят трава и кустарниковые растения", - отметил полпред в эфире передачи "Вести.Приморье".