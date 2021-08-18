18 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Смог в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске произошел залповый выброс сероводорода

В Металлургическом районе Челябинска ночью произошел сильнейший залповый выброс сероводорода в районе очистных МУП ПОВВ. Сильное превышение было зафиксировано "Центром экологического мониторинга" и передвижными лабораториями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 29,6 раза.

"Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования", - рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В ведомстве отметили, что в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом "канализации". В связи с этим горожан просят не открывать окна и не проветривать помещения утром, сократить до минимума пребывание на улице, употреблять больше воды и использовать маски.

Предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов поручено снизить дополнительно выбросы в воздух, а администрации города усилить полив улиц.

Минэкологии будет организован непрерывный мониторинг ситуации. В настоящий момент, как отметили в ведомстве, ситуация стабилизировалась и резкий запах уже не ощущается. Наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0.8 ПДК.

"Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах, выброс был разовый и произошел около 3 часов ночи. Сейчас инспекторами регионального надзора проводятся рейдовые мероприятия. Количество жалоб жителей снижается. Основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки, что помогло снизить негативное влияние на жилые кварталы и жители не так сильно почувствовали влияние выбросов", - рассказали в министерстве.

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Теги: выбросы, экология, сероводород,



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