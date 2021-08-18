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туман, смог, екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

"На 16-м этаже живу, невозможно дышать": Екатеринбург накрыл смог от лесного пожара

Жители Екатеринбурга сегодня утром жалуются на сильный запах гари по всему городу. В МЧС заявили, что предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет.
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Сейчас на территории уральской столицы образовался смог, который вызван природным пожаром в Первоуральске. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, принимаются все меры к локализации и ликвидации данного пожара. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.

Для контроля за состоянием воздуха в Екатеринбурге задействовали специалистов инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Они провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города. Как уточнили в МЧС, превышение нигде не зафиксировано.

Между тем, в соцсетях жители города жалуются на запах гари.

"На 16-м этаже живу, невозможно дышать", "Интересно, надолго это?", - пишут уральцы.

Напомним, что из-за лесного пожара под Екатеринбургом были эвакуированы постояльцы и сотрудники санатория "Озеро Глухое".

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Теги: смог, лесной пожар, Первоуральск, Екатеринбург



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