СМИ: "Почта России" создает крупную IT-компанию

Предприятие "Почта России" создала инжиниринговую компанию "Почта сервис".

До конца 2021 года в компанию переведут часть IT-специалистов. Также планируется дополнительно набрать персонал – штат новой структуры составит 3 тыс. 600 человек. "Почта сервис" будет обслуживать многочисленное компьютерное оборудование и IT-инфраструктуру почты.

"Почта России" управляет 42 тыс. отделений, каждое из которых подключено к корпоративной сети. Установленные там компьютеры связаны с почтовыми IT-системами. Кроме того, в оперативном обслуживании нуждается весоизмерительное оборудование, камеры видеонаблюдения, системы доступа, банковские терминалы для оплаты товаров и услуг, контрольно-кассовая техника.

В настоящее время частично эту работу выполняют региональные подрядчики, частично сотрудники различных подразделений "Почты России".

Таким образом, "Почта" надеется сократить расходы на поддержку IT-инфраструктуры за счет сокращения платежей сторонним организациям, пишут "Ведомости".

Напомним, "Почта России" стала еще на один шаг ближе к попаданию в число счастливчиков, которым разрешено выпустить бессрочные облигации. Средства от реализации таких ценных бумаг можно пустить на инвестпрограмму.