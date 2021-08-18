Алжир купит у России четыре самолета Бе-200

Алжир планирует купить четыре самолета-амфибии российского производства Бе-200 для тушения лесных пожаров.

Как отмечается, Минобороны страны связалось с двумя заводами с "мировой репутацией" в соответствии с директивой президента Алжира. Выбор пал на российское предприятие. По данным военного ведомства Алжира, Бе-200 доказали свою эффективность в борьбе с лесными пожарами во многих странах.

В настоящее время в стране бушуют природные пожары в горной местности на севере Алжира. Ситуация усугубляется сильным ветром и жарой, сообщает РИА "Новости".

Напомним, российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении многочисленных природных пожаров в Греции. Греки уже признали, что самолет-амфибия оказался самым эффективным средством авиации для борьбы с огнем.