18 Августа 2021
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самолет Бе-200 МЧС России (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Алжир купит у России четыре самолета Бе-200

Алжир планирует купить четыре самолета-амфибии российского производства Бе-200 для тушения лесных пожаров.

Как отмечается, Минобороны страны связалось с двумя заводами с "мировой репутацией" в соответствии с директивой президента Алжира. Выбор пал на российское предприятие. По данным военного ведомства Алжира, Бе-200 доказали свою эффективность в борьбе с лесными пожарами во многих странах.

В настоящее время в стране бушуют природные пожары в горной местности на севере Алжира. Ситуация усугубляется сильным ветром и жарой, сообщает РИА "Новости".

Напомним, российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении многочисленных природных пожаров в Греции. Греки уже признали, что самолет-амфибия оказался самым эффективным средством авиации для борьбы с огнем.

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Теги: Алжир, лесные пожары, Бе200



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