18 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

В Невьянске водитель большегруза погиб из-за непристегнутого ремня

18 августа около 16:00 на 258 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла авария с участием автомобиля "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель 1989 года рождения зацепил правыми колесами обочину и съехал в кювет, после чего опрокинулся. В результате водитель автомашины скончался на месте ДТП.

Молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности и при съезде с дороги вылетел через лобовое ветровое стекло. После этого "Урал" придавил водителя при опрокидывании.

Шофер манипулятора направлялся из Нижнего Тагила в Невьянск, перевозив груз в виде плит перекрытия.

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Теги: Невьянск, ДТП



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