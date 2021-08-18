В Невьянске водитель большегруза погиб из-за непристегнутого ремня

18 августа около 16:00 на 258 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла авария с участием автомобиля "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель 1989 года рождения зацепил правыми колесами обочину и съехал в кювет, после чего опрокинулся. В результате водитель автомашины скончался на месте ДТП.

Молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности и при съезде с дороги вылетел через лобовое ветровое стекло. После этого "Урал" придавил водителя при опрокидывании.

Шофер манипулятора направлялся из Нижнего Тагила в Невьянск, перевозив груз в виде плит перекрытия.